Anatoly Karpov, antigo campeão do Mundo de xadrez, vai estar no Fórum da Maia para participar no Festival de Xadrez.O carismático campeão russo vai ser o principal orador no IV Congresso ‘Xadrez – do tabuleiro à sala de aula, do jogo à estratégia pedagógica’ e irá jogar, ao mesmo tempo, contra 20 jovens atletas - 19 portugueses e um espanhol, entre os 7 e os 15 anos.