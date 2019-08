Metade dos manuais escolares dados pelo Governo são reutilizados

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A taxa de reutilização dos manuais escolares oferecidos pelo Governo disparou no último ano letivo. Mais de metade dos livros entregues aos alunos foram recuperados, de acordo com os dados do Ministério da Educação, conhecidos esta sexta-feira. No ano passado, apenas 10% dos manuais escolares distribuídos estavam em condições de ser reutilizados.No ano letivo 2019/2020, mais de um milhão de estudantes vão ser ... < br />