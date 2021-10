Nos últimos seis anos o número de profissionais inscritos na Ordem dos Médicos (OM) aumentou em 8824, mas no mesmo período o aumento do número de médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi menos de metade – 4231. A maior diferença cifrou-se de 2019 para 2020, com mais 1776 médicos inscritos na OM e apenas mais 521 ao serviço das entidades do Estado.