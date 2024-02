Meteoro de grandes dimensões avistado no céu no norte de Portugal

Um bólide, ou meteoro de grandes dimensões, entrou este domingo na atmosfera terrestre e provocou um rasto de luz que foi avistado em vários locais do Norte de Portugal cerca das 18h30. O fenómeno foi fotografado e partilhado por muita gente nas redes sociais e em sites como o ‘MeteoTrásosMontes’. Há relatos de avistamento do fenómeno em Guimarães, Viseu, Montalegre, Vila Verde, Gaia ou Cabeceiras de Basto.

Uma testemunha conta no ‘MeteoTrásOsMontes’ que pelas 18h26 viu "um forte raio de luz seguido de intensa explosão". Segundo o astrónomo Rui Agostinho, isto indicia que foi um bólide. "Havendo o testemunho de alguém que viu e ouviu uma explosão, é porque se trata de um bólide, um meteoro grande que entrou na atmosfera a velocidade mais baixa, e que deixou rasto enorme no céu", disse ao CM o especialista, frisando que "não é um OVNI, é algo perfeitamente normal ".



"As imagens mostram que fez um trajeto estilo avião, passou alto e deixou rasto de travessia da atmosfera muito horizontal e luminoso. Os ziguezagues mostram que o rasto permaneceu na atmosfera algum tempo e mudou com os ventos", afirma o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, frisando que o normal é estes bólides "desfazerem-se e não chegarem ao solo".