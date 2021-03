Metro de Lisboa inicia 13.ª ação de desinfeção em todas as estações como prevenção à Covid-19

O Metropolitano de Lisboa iniciou a 13.ª ação de desinfeção por nebulização elétrica em todas as 56 estações da sua rede, no âmbito do reforço das medidas de higiene e limpeza, devido ao contexto pandémico, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, a empresa adiantou que a desinfeção teve início na estação de Telheiras (Linha Verde), na madrugada de 15 de março, prosseguindo nas restantes estações das linhas Verde, Vermelha e Azul.

"Esta ação decorre nos dias 15 a 19 de março, nas 56 estações de toda a rede do Metropolitano de Lisboa, em período noturno, entre as 00h00 e as 06h00", pode ler-se no comunicado.

De acordo com a entidade, a ação de desinfeção por nebulização elétrica incide nos locais de maior contacto de passageiros, como corrimãos das escadas fixas e mecânicas, mobiliário, máquinas automáticas de venda de títulos, cabinas e postos de venda, linhas de controlo e canais de validação, elevadores e outras instalações.

"O produto aplicado cumpre os requisitos da norma europeia EN14476 para várias estirpes de coronavírus e outros e revela uma eficácia superior a 99,99%. Este produto utilizado pelo Metropolitano de Lisboa mantém ativo o efeito biocida por 30 dias, a contar da data da sua aplicação", referiu o Metro de Lisboa.

Por outro lado, nas carruagens, a desinfeção ocorre com os comboios estacionados no cais e/ou términos de algumas estações, a partir das 21h00 e 22h00, respetivamente, nos dias úteis.

Segundo a empresa, o desinfetante é aplicado em cerca de oito unidades triplas (24 carruagens) por dia, mantendo "um intervalo de 30 dias entre a carruagem limpa no 'dia 1' e a próxima aplicação do produto no mês seguinte".

"Além destas ações mensais de limpeza nas estações, o Metropolitano de Lisboa continua a reforçar a limpeza diária das instalações e das zonas mais críticas de contacto com o público e com os seus trabalhadores, a qual não interfere com as referidas ações de desinfeção", recordou.

O Metro de Lisboa acrescentou que está prevista a realização de mais três ações de desinfeção em todas as estações da rede até ao final do primeiro semestre do ano.

