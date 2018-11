Metro de Lisboa vai chegar a Campo de Ourique

Prolongamento da linha vermelha vai passar pelas Amoreiras

Por Beatriz Ferreira | 01:30

Os estudos para o alargamento da linha vermelha do Metro de Lisboa até Campo de Ourique, com ligação às Amoreiras, deverão arrancar em 2019. "Vamos, a curto prazo, pedir autorização à tutela para iniciar o projeto", disse ao ‘Público’ o presidente do Metropolitano de Lisboa, Vítor Domingues dos Santos.

A previsão do responsável é avançar no próximo ano com os estudos de engenharia. "A nossa ideia é lançarmos agora a expansão que temos, em 2019 a engenharia avançar com o projeto e, eventualmente, com os fundos [do Programa] 2020, temos condições para avançar nesse ano", revelou. O CM pediu uma reação do Ministério do Ambiente, mas não obteve resposta até ao fecho da edição.

Entre os planos do Metropolitano está ainda a expansão da rede para a ligação entre o Rato e o Cais do Sodré, com duas novas estações: Estrela e Santos. O objetivo é "lançar até ao fim do ano" os concursos para as obras e "ter a primeira contratação de empreitada no terceiro trimestre de 2019", avança Vítor Domingues dos Santos. A construção poderá começar "meio ano depois", ou seja, em 2020. Até 2024, prevê o responsável, as estações abrem ao público.