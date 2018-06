Reparações na estação da Encarnação obrigam a fechar as duas paragens da linha vermelha.

Segundo a informação disponibilizada pelo metro, no dia 15 de junho (6.ª feira) a estação Aeroporto reabre às 06h30, contudo a estação Encarnação mantém-se encerrada para continuação de trabalhos de manutenção. O encerramento provisório das estações indicadas deve-se a necessidades de intervenção e reparação na estação Encarnação, a qual se encontra-se encerrada desde 9 de junho. O metro lembra que os seus clientes podem usar a Carris.

A estação de Metro do Aeroporto de Lisboa e a da Encarnação vão estar encerradas a partir das 20h00 desta terça feira e até à 1h00 de sexta-feira. metro informa que o durante este período, não circularão composições entre as duas estações da linha vermelha. Durante este período a circulação na linha Vermelha faz-se apenas entre as estações Moscavide e S. Sebastião