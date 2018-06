Médicos avisam para milagres no sexo

Sexualidade é uma peça fundamental no bem-estar físico e psicológico. Esta área não deve ser negligenciada.

A sexualidade é uma peça fundamental na identidade de cada um e, ao longo de toda a vida, tem um papel de destaque na manutenção do equilíbrio físico e psicológico. Cada vez mais se fala sobre sexo, mas há ainda muitos constrangimentos a eliminar no que diz respeito ao debate sobre as disfunções sexuais. Na internet, multiplicam-se as propostas de 'soluções milagrosas', implicando sérios riscos.



O tema não pode ser ignorado por estar diretamente ligado à manutenção do bem-estar e de uma vida sexual saudável, mas também porque só a disfunção erétil, por exemplo, afeta mais de metade dos homens portugueses acima dos 40 anos.



"Fala-se de disfunção erétil sempre que a qualidade da resposta erétil está prejudicada. Podemos ter um défice de rigidez durante toda ou parte da ereção ou um problema com a duração da rigidez", diz ao CM Jorge Rocha Mendes, especialista em Andrologia e Urologia.



Entre os mitos mais associados à disfunção erétil, o médico destaca o "medo das terapêuticas", explicando que esse é injustificado devido à ausência de consequências negativas "desde que preconizadas por médicos credenciados". "Não é o vizinho ou o farmacêutico que podem fazer uma avaliação global correta de cada caso", afirma ainda Jorge Rocha Mendes, alertando: "É uma grande irresponsabilidade recorrer a curiosos ou à internet para obter medicamentos". Até porque, acrescenta, "quando falamos de ereção, estamos a falar de sexualidade, como o amor e o desejo, e por isso pensar que um comprimido isoladamente resolve os problemas é um erro crasso".



"É da minha experiência que quase sempre conseguimos uma solução adequada a cada caso e há muitos casos em que compete ao médico explicar, sem traumatizar, uma ausência de solução", refere Jorge Rocha Mendes. A arte, revela o especialista, "estará em saber reduzir as expetativas do doente quando não há soluções que o satisfaçam, levando-o a conformar-se". "Diria que não se pode de todo falar em taxa de sucesso dado haver muitas variáveis que estão mais nas mãos do doente do que do terapeuta", conclui.



Entre as causas mais comuns de disfunção erétil estão "a diabetes, a hipertensão, a ansiedade e a ação de medicamentos". Há depois outros fatores possíveis na sua origem, "num plano menos frequente", como as sequelas de cirurgias ou a obesidade mórbida, entre outros.

Diabetes tipo 1 ligada a problemas sexuais

Um estudo internacional concluiu que a diabetes tipo 1 está relacionada com a disfunção sexual nas mulheres. Foram acompanhadas 120 mulheres e as diabéticas tinham mais queixas de disfunção sexual.



Medicamentos ilícitos

O fabrico, a distribuição ou a venda de medicamentos ilícitos em Portugal não é considerado crime aos olhos da lei. É tratado como uma contraordenação, punível com uma multa que pode ir dos dois mil aos 180 mil euros.



Viagra fez 20 anos

O Viagra, comprimido azul que trata a disfunção erétil, é comercializado há 20 anos. Durante estas duas décadas, assinaladas em março deste ano, foram realizadas 65 milhões de prescrições. À toma de Viagra podem surgir, em alguns doentes, sintomas secundários, como por exemplo tonturas.



Bons hábitos dão ajuda ao prazer

As disfunções sexuais femininas podem passar, por exemplo, pelo desejo sexual hipoativo (diminuição ou ausência do desejo sexual), pela perturbação do orgasmo (dificuldade ou incapacidade persistente de atingir o clímax), pela dispareunia (dor durante a relação sexual) ou vaginismo (dificuldade em tolerar a penetração, devido à contração involuntária, recorrente ou persistente, dos músculos), entre outras doenças.



É ponto assente que o tratamento deve sempre passar pelo acompanhamento de um profissional de saúde capacitado para tratar este tipo de disfunções, mas há fatores externos que os doentes podem controlar. O tabagismo é um vício que deve ser posto de parte, tanto para prevenir este tipo de problemas, como para potenciar os efeitos do tratamento.



A prática regular de exercício físico permite também manter um corpo são e uma mente equilibrada. A dieta é outro fator a ter em conta: deve ser rica em alimentos saudáveis, como peixe e legumes, e a hidratação uma constante.



Comprimido rosa prometia ser novo Viagra

O flibanserin foi aprovado pelas autoridades norte-americanas em 2015 e tratava a falta de libido das mulheres. Era produzido com a cor rosa e ficou conhecido como o 'Viagra feminino'. Levantou sérias questões devido aos efeitos secundários, mas não chegou a Portugal.





Cristiana Dionísio: "O casal deve ter abertura"

Para apimentar uma relação, Cristiana Dionísio, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', defende que o casal deve estar muito em sintonia, realizando os fetiches um do outro, e não permitir que hajam tabus entre os dois. "Já realizei quase todos os meus fetiches, acho que a nível sexual o casal deve ter abertura para falar sobre esses temas e realizá-los", reforçou Cristiana, afirmando ainda que a confiança é a palavra-chave para uma relação saudável. "Para uma relação durar é necessário haver uma amizade e muita sinceridade entre o casal". A nível íntimo, a ex-concorrente tem uma posição muito definida: "Eu gosto de coisas diferentes, gosto de jantares, viagens e planos a dois. É o mais importante para mim, muito mais ainda do que as relações sexuais".



Quanto aos problemas profissionais, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' pensa que estes acabam por interferir na vida sexual. Contudo, algumas pessoas sabem separar bem os diferentes cenários: "há pessoas que sabem fazer essa distinção, e separar a vida profissional da pessoal quando chegam a casa. Mas, às vezes, quando a vida profissional não corre bem, não há grande vontade para o resto".



Para Cristiana Dionísio, os problemas sexuais num casal são a principal razão para que um dos parceiros "vá procurar consolo noutra pessoa".