Milhares de estudantes desfilam em festa na Invicta

O cortejo académico, um dos dos pontos altos da Queima das Fitas, no Porto, encheu esta terça-feira as ruas da Invicta com milhares de estudantes e muita alegria. As três pancadas da praxe tradicional, dadas com uma bengala especial nas cartolas dos finalistas, voltaram a fazer-se ouvir."É o culminar de três anos de muito esforço", diz Carla Silva, de Comunicação. Gonçalo Morais, estudante de Economia, manifestava orgulho pela sua "caminhada académica". "Nunca me senti tão feliz", relatou aoEntre risos e festejos, com muitos pais emocionados ao ver os filhos no desfile, ainda houve tempo para uma serenata aos utentes da Ordem da Trindade. A maior festa académica do País termina no dia 13.