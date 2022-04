Milhares de finalistas portugueses festejam em Espanha

Milhares de estudantes portugueses começaram a chegar a vários pontos de Espanha. Vão integrados em viagens de finalistas - para festejar a conclusão do Ensino Secundário -, depois de terem sido impedidos de o fazer, nos últimos dois anos, devido à pandemia.





Em Marina D’Or, na Comunidade Valenciana, saíram dos autocarros com a firme intenção de se divertirem ao máximo. Muitos já nem são alunos finalistas: eram-no em 2020, quando a Covid-19 lhes interrompeu os planos. Em vez de pedirem o reembolso do bilhete, optaram por suspender a viagem até agora. Samuel Peixoto, de 20 anos, viajou 15 horas para chegar ao destino turístico, desde Valença. Um esforço que compensa, pela liberdade total de que está a gozar, na companhia dos amigos. “Estamos a dar tudo para que seja a melhor semana das nossas vidas”, contou o jovem ao Correio da Manhã. “Assim que acordamos, começamos a preparar o dia. À tarde temos as festas e à noite as discotecas. Tudo o que pudermos fazer para desfrutar, fazemos. E em último caso, temos o apartamento, onde a festa não pára”, destacou.