Milhares de jovens estudantes desfilaram esta sexta-feira, em 14 cidades portuguesas, em protesto não só pelo clima, mas também por problemas sociais.Em Lisboa, a greve climática estudantil juntou cerca de 300 jovens. Partiram do Parque Eduardo VII, passaram pelo Liceu Camões (com o intuito de incentivar mais jovens para a luta) e terminaram no Arco do Cego.