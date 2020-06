Miniférias dos portugueses ameaçadas por chuva e tempo fresco

Para as miniférias que para muitos só terminam no domingo, o sol vai dar lugar à chuva e o calor é substituído pela descida de temperatura, podendo mesmo, nas duas próximas madrugadas, haver queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, divulgou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A previsão de chuva é sobretudo a Norte. Para o resto do continente a indicação é para a ocorrência de chuviscos.Milhares de portugueses aproveitaram o dia desta quarta-feira para viajar para Sul. No Algarve, onde a época balnear arrancou no sábado, muitos aproveitam estes dias para dar o primeiro mergulho do ano. Foi o caso de Miguel Silva, que viajou quarta-feira de manhã com a família do Porto até Quarteira, para gozarem as miniférias. "Está um dia fantástico porque podemos estar à vontade na praia. Estamos com quase dez metros de distância das outras pessoas. Em agosto poderá ser diferente", referiu o turista ao, que confirma que apanhou "muito trânsito" na autoestrada A2, "principalmente a partir da zona de Setúbal".Já Domingos Faria está reformado e tem aproveitado os últimos dias para fazer praia. "Tenho vindo quase todos os dias. Estou a aproveitar agora que ainda há espaço para toda a gente", referiu aoeste turista do Norte.O arranque da época balnear garante a presença de nadadores-salvadores. Além do Algarve, a segurança nas praias está também garantida em Cascais, Almada e Nazaré, onde quarta-feira milhares aproveitaram o feriado para descansar.A época balnear arrancou, quarta-feira, no concelho de Oeiras, com um investimento próximo do meio milhão de euros para dotar as praias com equipamento adequado para fazer face à pandemia de Covid-19. As praias passam a contar com semáforos de contagem de banhistas, cabines de desinfeção e baias de limitação no controlo de entradas no areal. A praia da Torre tem capacidade para 3 mil banhistas, Santo Amaro, 4100, Paço d’Arcos, 1000 e Caxias, 1700.Trânsito intenso na saída de Lisboa pela A1, para a região Norte, e nas pontes 25 de Abril e Vasco da Gama rumo ao Algarve, foi assim a manhã de quarta-feira. A maior afluência resulta do início de um período de miniférias, resultante da junção dos feriados do 10 de junho e Corpo de Deus (que se assinala hoje). Na terça-feira à noite também se intensificou o trânsito na ponte 25 de Abril rumo a Sul.A época balnear começou quarta-feira nas praias fluviais de Almaceda e de Sesmo (concelho de Castelo Branco), Corga (Castanheira de Pera) e em Monsaraz, Reguengos de Monsaraz.praias foram classificadas pela Associação Zero com "zero poluição". Torres Vedras lidera com dez praias, Peniche e Angra do Heroísmo têm 5 cada e Praia da Vitória e Tavira, 4.A GNR reforçou os meios no Algarve com o apoio da Unidade de Reserva devido às miniférias. O objetivo é conciliar o trabalho já previsto para o verão e uma maior vigilância no âmbito da pandemia.