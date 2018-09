Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério garante mais 200 auxiliares nas escolas

Ministro da Educação confirmou ainda vinculação de 2700 funcionários.

Por Bernardo Esteves | 09:52

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, assegurou esta sexta-feira no Parlamento que chegarão, em breve, às escolas "200 novos assistentes operacionais".



O governante anunciou ainda que serão integrados nos quadros 2700 funcionários que já estavam a trabalhar nas escolas, no âmbito do programa de regularização de vínculos precários na Função Pública: "Demos ontem autorização às escolas para lançarem o concurso para 2700 assistentes operacionais".



Para Filinto Lima, da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas (Andaep), o anúncio foi "uma agradável surpresa".



"Estes funcionários servem para suprir as situações mais urgentes em escolas que não abriram no arranque do ano letivo. É um balão de oxigénio, mas gostaríamos que fosse reforçado rapidamente", afirmou o diretor, frisando ainda que a entrada nos quadros de 2700 auxiliares garante "mais estabilidade".



O Parlamento aprovou resoluções de PCP, PEV e BE, que recomendam ao Governo uma revisão do rácio de auxiliares aprovado em 2017. Filinto Lima nota que a fórmula do rácio "não tem em conta a dimensão da escola ou se tem aulas à noite".



Foi ainda aprovada uma resolução que recomenda a criação de um sistema para substituição de assistentes operacionais em falta. "Agora, é preciso aplicá-lo", disse Filinto Lima.