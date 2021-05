Moradores dos bairros centrais de Lisboa "revoltados" com ajuntamentos noturnos

Associações de moradores de bairros do centro de Lisboa estão "revoltadas" com o regresso dos ajuntamentos noturnos, sobretudo de jovens, para consumo de álcool nas ruas, e temem o aumento de casos de covid-19 nos próximos meses.

Desde que se iniciou a fase de desconfinamento em Portugal que antigos bairros lisboetas, como o Cais do Sodré e o Bairro Alto, voltaram a receber centenas de jovens e turistas nas ruas e em bares para aproveitarem as noites de convívio, de acordo com associações de moradores contactadas pela Lusa.

"A partir das 16h00 já as aglomerações são muitas, os bares estão a funcionar a partir da hora do almoço, com música a debitar para a via pública", disse Isabel Sá da Bandeira, moradora de um dos bairros e representante da Associação Aqui Mora Gente.