Morre dois dias após mudar de hospital

Uma mulher de 74 anos morreu dois dias após ter sido transferida do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) para o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV). O caso, que remonta a 6 de fevereiro, foi denunciado à Entidade Reguladora da Saúde (ERS).

A idosa estava internada desde o dia 27 de dezembro de 2018, em Gaia, na sequência de um atropelamento. A 4 de fevereiro foi transferida para o Hospital de Santa Maria da Feira, que integra o CHEDV. Ficou dois dias no corredor da Urgência por "falta de vaga para internamento", admite o CHEDV na resposta à ERS. Na decisão, a ERS considera "inadmissível" a decisão de transferência da utente e emitiu uma instrução às unidades hospitalares para que adotem medidas que garantam o acompanhamento dos utentes .

Numa outra decisão, conhecida esta quarta-feira, a ERS emitiu outra instrução ao CHVNGE porque a falta de embriologistas impediu, em 2018, o tratamento de três casos de Procriação Medicamente Assistida. O mesmo aconteceu no Hospital de Guimarães e valeu-lhe, também, uma instrução. A ERS considerou ainda não estar a ser cumprido o direito das utentes à Interrupção Voluntária da Gravidez no Centro Hospitalar do Oeste e emitiu uma instrução para acabar com as "barreiras" ao processo.Em fevereiro, odenunciou, em exclusivo, a história de Dídia Couceiro, de 44 anos, que morreu em outubro de 2018 enquanto realizava um aborto no Hospital de Cascais. Ministério Público (MP) e ERS investigaram o caso. Na decisão, conhecida esta quarta-feira, a ERS decidiu emitir uma instrução ao Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra e ao Hospital de Cascais por considerar que as duas instituições não garantiram os "direitos e interesses" da utente. Garante dar conhecimento da deliberação ao MP e Ordens dos Médicos e dos Enfermeiros.