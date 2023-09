“Fiz de tudo para que ele não morresse sozinho, mas morreu abandonado no hospital.” Este é o relato de Ana, a filha de António Fernandes, de 93 anos, que morreu no corredor do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, depois de esperar mais de cinco horas para ser transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.









A filha lamenta não ter recebido qualquer pedido de desculpas por parte do hospital. “Eles erraram e deviam admitir, mas não o fazem”, relata Ana. António deu uma queda no lar de idosos onde estava a viver e partiu a anca. Foi levado pelos Bombeiros de Camarate para o hospital. O que não sabiam era que a Urgência estava sobrelotada e já nem macas havia. Os bombeiros ofereceram-se para o transporte, mas o hospital recusou.

A filha do idoso conta, ainda, que soube da notícia da morte do pai pela televisão. “Um médico disse-me que o meu pai morreu e eu respondi-lhe que já sabia, que tinha visto na televisão. E ele disse-me: ‘Então, para que é que veio aqui’?”, relatou a mulher.



Reportagem ‘Espera de Morte’ passa esta segunda-feira, a partir das 21h30, na CMTV.