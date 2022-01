José Maria Ricciardi, aos 102 anos. Conhecido como comandante Ricciardi, foi presidente do Conselho Superior do Grupo Espírito Santo e presidente não executivo da Espírito Santo International.Ricciardi, bisneto do 1.º Visconde de Alvalade, nasceu em Lisboa no dia 6 de abril de 1919. Foi primeiro-tenente da Marinha, especialista em aviação, mas passou à reserva aos 38 anos.