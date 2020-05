Morreu Carlos Barroso, sobrinho de Mário Soares e Secretário-Geral da Fundação do antigo presidente. Advogado foi vítima de doença prolongada.A notícia está a ser avançada pelo site da Fundação Mário Soares, da qual era Secretário-Geral.

"É com profundo pesar que o Conselho de Administração da Fundação Mário Soares, ao qual se associam os seus colaboradores, comunica o falecimento do Doutor Carlos Barroso, Secretário-Geral da Fundação. A excecionalidade da competência profissional manifestada ao longo de 24 anos de dedicação à Fundação, em particular o seu rigor, a ética, o sentido de compromisso institucional e a qualidade humana, merece ser justamente reconhecida", pode ler-se na publicação.



João Soares recorreu à rede social Facebook para prestar homenagem ao primo.



"Um enternecido ultimo abraço ao Carlos, amigo de toda a vida. Companheiro dos bons e dos maus momentos. Solidário. Terno sobrinho da minha mãe, o que sempre me tocou muito. Colaborador muito próximo, até ao fim, de meu pai. A quem foi de uma dedicação e lealdade intocada. Às vezes em momentos dificeis cuja memória me emociona. Um beijo terno a sua filha Isabelinha. À Sandra, sua mulher. À minha querida prima Manês, sua irmã. Não estando já cá seus pais e meus tios Maria Augusta e Alberto deixo nas mãos da querida tia Judite o testemunho da minha profunda tristeza. Saudade querido Carlos", escreveu João Soares.