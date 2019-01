Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu José Dantas, o homem ‘mais velho’ do Minho

Minhoto nasceu em Ponte de Lima. Tinha 106 anos.

Por J.E.C. | 09:06

José Luís Cunha Dantas, mais conhecido como ‘Zezinho da Bemposta’ e que seria o homem mais velho do Minho, morreu, na noite de sábado, em casa, durante o sono, aos 106 anos.



José Dantas nasceu no dia 29 de junho de 1912, na freguesia de Cabração, em Ponte de Lima. Esteve solteiro até aos 60 anos, altura em que o antigo merceeiro casou com a sua empregada.



Desta relação resultou a única filha do centenário, Maria José Dantas, que na altura do matrimónio já tinha 11 anos. O funeral está marcado para hoje, às 10h30, na Igreja Paroquial de Cabração e o corpo será sepultado no cemitério local.