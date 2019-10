Morreu José Natário aos 82 anos, uma das referências da pastelaria na cidade de Viana do Castelo. Os 'doces do Zé Natário' tornaram-se famosos ao longo do tempo.Herdou a tradição pasteleira e de doçaria dos pais e fundou em 1970 a pastelaria 'Zé Natário', que se viria a tornar um dos grandes pontos de paragem obrigatória na cidade de Viana.Foi fundador da associação Juventude de Viana, que se popularizou com as diversas conquistas no hóquei em patins nacional.