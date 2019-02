Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o historiador madeirense Alberto Vieira

Coordenador do Centro de Estudos de História do Atlântico morreu vítima de um enfarte.

14:13

O historiador Alberto Vieira, coordenador do Centro de Estudos de História do Atlântico (CEHA), na Madeira, morreu na segunda-feira, vítima de um enfarte, confirmou esta terça-feira à Lusa fonte do centro de estudos.



Alberto Vieira nasceu em 1956 no concelho de São Vicente (Madeira) e era licenciado em História pela Universidade de Letras de Lisboa, doutor em História (nas áreas dos Descobrimentos e Expansão Portuguesa) e membro da Academia Portuguesa de História.



Desenvolveu trabalhos de investigação, no domínio da História, sobre o meio ambiente e a ecologia, a ciência, a tecnologia, as ilhas, a autonomia, a escravatura, o vinho, o açúcar e as instituições financeiras.



O historiador coordenava projetos e estudos sobre História Oral/Autobiográfica, nomeadamente "Memórias das gentes que fazem História", "Nona Ilha - As mobilidades madeirenses" e "Autonomia, memórias e testemunhos".



No seu currículo consta ainda a coordenação do projeto de investigação das finanças públicas da Madeira "O Deve e o Haver das Finanças da Madeira, nos séculos XV a XXI".



Este documento resultou de um levantamento ao longo de mais de 15 anos e foi apresentado em 2014 pelo então presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim.