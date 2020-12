Morreu o 'padre das prisões'

O padre João Gonçalves, que foi coordenador nacional da pastoral penitenciária e conhecido como 'O Padre das Prisões', morreu esta terça-feira, aos 76 anos, indica a Diocese de Aveiro.

Nasceu a 28 de março de 1944, na Gafanha do Carmo, em Ílhavo. Frequentou os seminários de Santa Joana Princesa em Aveiro (1957 a 1965), Olivais em Lisboa (1965 a 1968) e o Instituto Superior de Estudos Eclesiais em Lisboa (1968 a 1969). Foi ordenado presbítero por D. Manuel de Almeida Trindade, a 21 de dezembro de 1969, na Sé de Aveiro. Iniciou o percurso pastoral como coadjutor da paróquia da Glória, onde viria a ser pároco em 1977. "Entre as várias funções que assumiu ao longo dos destaca-se a sua entrega à pastoral social: capelão do Hospital de Aveiro, coordenador nacional da pastoral penitenciária, diretor das Florinhas do Vouga e da Casa Sacerdotal, foi ainda diretor espiritual da Irmandade de Santa Joana", indica a Diocese de Aveiro.

O padre João Gonçalves completaria 51 anos de presbítero este mês.