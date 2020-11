Morreu Reinaldo. Conheça o percurso do homem de confiança de Pinto da Costa e dirigente histórico do FC Porto

Reinaldo Teles era o homem de confiança de Pinto da Costa há vários anos. Morreu esta quarta-feira, vítima da Covid-19 aos 70 anos. Estava internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto. Viúvo desde novembro de 2011, tinha dois filhos.A situação de Reinaldo Teles mereceu cuidados apertados desde cedo, uma vez que o administrador do FC Porto tinha um historial clínico relacionado com problemas cardíacos e, por isso, fazia parte do chamado "grupo de risco".Reinaldo Teles chegou ao FC Porto para a secção de boxe dos azuis e brancos, ainda como atleta, chegando mesmo a sagrar-se campeão nacional na categoria de Pesos Médios em 1973/74. Mas foi aí que teve a sua primeira experiência como dirigente, em 1979, a convite de Pinto da Costa.Ficou pelo boxe até 1982, altura em que Pinto da Costa assumiu a presidência do FC Porto e o chamou para o cargo de diretor-adjunto de todo o futebol dos azuis e brancos, entrando para os órgãos sociais do FC Porto em 1986. Dois anos depois, em 1988, e depois da morte de Luís Teles Roxo, num acidente de viação, chegou a vez de Reinaldo Teles passar a liderar o futebol do emblema portista.Membro dos órgãos da SAD do FC Porto desde que ela foi criada, em 1997, Reinaldo Teles foi eleito vice-presidente da Direção e membro do Conselho Superior do clube em 1990, um ano depois de ter ganho o Dragão de Ouro como dirigente do ano, em 1989.Em 1994 foi votado sócio honorário do FC Porto e em 1998 recebeu o Dragão de Honra.Nos mais de 40 anos que esteve no FC Porto, Reinaldo viveu de perto a final da Taça das Taças de 1984, que o FC Porto perdeu para a Juventus por 2-1, na Suíça, e três anos depois, em 1987, festejou a primeira Taça dos Campeões Europeus da equipa portuguesa, que venceu (2-1) o Bayern de Munique na final de Viena, na Áustria.Daí para a frente somou mais de 2.000 jogos no banco de suplentes do FC Porto, ao lado de Pinto da Costa, sempre com a postura discreta que lhe era conhecida e com uma dedicação ao clube que fazem dele uma das maiores figuras dos tempos modernos do FC Porto.Reinaldo viria a falecer esta quarta-feira, aos 70 anos, no Hospital de São João, no Porto, o mesmo sítio onde em 2008 deu entrada depois de sofrer um enfarte do miocárdio que lhe deixou sequelas para o futuro.