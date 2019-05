Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morte de bebé após alta hospitalar por esclarecer

Pais de Beatriz exigem saber o que aconteceu com a menina.

Por Hugo Rainho | 01:30

Os pais de Beatriz Martins, bebé de 20 meses que morreu após ter alta hospitalar, estão revoltados e exigem respostas. "Porque é que deram alta à menina", questiona Jorge Martins, pai da bebé.



Na segunda-feira, Beatriz estava com sintomas de insuficiência respiratória e foi levada pelos pais ao Centro de Saúde de Portel.



Como a unidade de saúde não tem Pediatria, foi pedido transporte para o Hospital do Espírito Santo, em Évora, a 40 quilómetros.



O hospital, em comunicado, explica que a criança apresentava "sintomas de laringite". "Permaneceu no HESE, para vigilância, e teve alta de manhã, [terça-feira] por apresentar uma franca melhoria do seu quadro clínico."



Foi solicitado novo transporte de ambulância para levar pais e menina para casa, onde chegaram pelas 10h00. Apenas uma hora depois, a bebé entrou em paragem cardiorrespiratória.



Os bombeiros e a VMER de Portel foram chamados e levaram a menina novamente para o hospital de Évora, onde acabou por falecer.



O CM sabe que o caso está a ser investigado pelo Ministério Público de Évora, que em comunicado fez saber que "nos termos legalmente prescritos em caso de morte por causa ignorada/desconhecida, em regra procede-se à realização de autópsia médico-legal".



O hospital considera que "aparentemente os dois episódios de urgência não estarão relacionados", mas que só a autópsia poderá esclarecer a causa de morte.



O funeral da bebé realizou-se esta quinta-feira ao final da tarde.