Mortos por Covid-19 na península de Setúbal cremados no Ribatejo devido a falta de disponibilidade

Alemanha fecha as portas a Portugal

Viajantes de Portugal, Reino Unido, África do Sul e Brasil vão ser impedidos de entrar na Alemanha, confirmou esta quinta-feira o ministro do Interior do Governo de Berlim, Horst Seehofer. A lista de quatro países pode vir a ser alargada nas próximas semanas.



Doença de notificação obrigatória no país

A Covid-19 passou a integrar a lista de doenças de notificação obrigatória em Portugal, segundo despacho publicado esta quinta-feira em ‘Diário da República’. Ao todo, fazem parte desta lista 65 doenças.



Universidade de Aveiro cria teste de saliva

A Universidade de Aveiro, em colaboração com vários hospitais, está a desenvolver um teste de saliva ultrassensível para o novo coronavírus, para substituir a zaragatoa na colheita de amostras.



Pescador português morre em França

Um pescador português, de 48 anos, morreu em La Rochelle. Sofreu uma paragem cardíaca na sequência de complicações devido à Covid-19. Trabalhava no ‘Ronsard’ e esteve 3 semanas no mar.



ASAE apreende máscaras

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) detetou em Sines, e recusou a respetiva importação, de quase dois milhões de máscaras de proteção individual que não cumpriam os requisitos europeus de segurança. No total, foram detetadas 1 920 000 máscaras de proteção individual, produzidas na China, destinadas a ser introduzidas em Portugal, apesar de não cumprirem os requisitos das normas europeias em vigor.

O elevado número de mortos em Portugal nas últimas semanas, devido ao aumento de óbitos por Covid-19, está a obrigar a mudar os locais dos funerais. Vários cadáveres da península de Setúbal estão a ser levados para crematórios do Ribatejo (Santarém, Almeirim e Entroncamento), mais recentes e com mais disponibilidade do que os espaços na região setubalense. "Atualmente já há 8 dias de espera para a cremação e se o número de mortos não achatar nos próximos dias, a demora vai aumentar", alerta Carlos Almeida, presidente da Associação Nacional de Empresas Lutuosas. Ao CM, o responsável pela associação que congrega 1300 funerárias de todo o País, dá o exemplo do que acontece na cidade de Lisboa, onde até há duas semanas o tempo médio de espera era de 72 horas e agora está em seis dias. Outro exemplo é o da Amadora, onde a prioridade para os enterros ou cremações são os mortos em lares ou em casa. "Quem morre no hospital tem de ficar à espera e nem os maiores hospitais têm essa capacidade em câmaras de frio para preservar os cadáveres", frisa.Quem acaba por sofrer são as famílias e Carlos Almeida deixa um alerta: "É preciso que as pessoas percebam que é necessário simplificar as cerimónias. Um funeral é um puzzle o cemitério é a peça mais difícil do puzzle."