Mudar a hora acaba em outubro de 2021

Este domingo, em Portugal Continental e na Madeira, quando forem duas horas, é o momento de atrasar os relógios 60 minutos, passando para a 01h00. Nos Açores a mudança é à 01h00, passando para a meia-noite.A hora voltará a mudar a 29 de março de 2020, com o regresso ao regime de verão. A mudança sazonal da hora tem, contudo, os dias contados. Por decisão da Comissão Europeia termina em outubro de 2021.O antigo diretor do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), Rui Agostinho, esclareceu que "em outubro de 2021, Portugal irá decidir se quer ter a hora legal pelo meridiano de Greenwich. Se o fizer deverá, no último domingo de outubro de 2021, atrasar uma hora. Se, pelo contrário, optar pela UTC +1 (Hora da Europa Central) não muda a hora. A partir de outubro de 2021 não haverá mais mudanças da hora".Para Rui Agostinho, há impactos a ter em conta com o fim da mudança sazonal: "Se for mantida a hora de verão, em dezembro será noite até às 9h00. As crianças irão sonolentas para a escola."O OAL realizou o estudo ‘A Escolha da Hora Legal’ no qual foi defendida a manutenção do atual sistema de mudança sazonal da hora. A mudança da hora foi pela primeira vez adotada durante a Primeira Guerra Mundial e tinha por objetivo a poupança de combustível.