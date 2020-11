Mulher de 75 anos é a quarta vítima mortal do surto de Covid-19 na Misericórdia de Portalegre

O número de vítimas mortais do surto de covid-19 associado a valências da Santa Casa da Misericórdia de Portalegre subiu esta terça-feira para quatro, com a morte de uma utente, de 75 anos, divulgou a comissão administrativa da instituição.

Em comunicado, a comissão administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Portalegre (SCMP) explica que a utente morreu nas instalações daquela instituição.

A comissão administrativa da SCMP indica ainda que estão seis utentes e um funcionário hospitalizados e que, nesta altura, estão infetados 66 residentes e 20 funcionários.

Além do óbito da idosa, morreram desde o início deste surto mais três utentes, duas mulheres, uma com 101 anos e uma outra com 84 anos, e um homem de 86 anos.

"Confrontada com um número tão elevado de residentes e funcionários com testes covid positivos, a comissão administrativa está a braços com uma situação de falta de recursos humanos, estando a recorrer à boa vontade de todas as entidades locais e regionais, na tentativa de encontrar as respostas mais adequadas para fazer face a esta contingência que assolou a nossa comunidade", lê-se no documento.

De acordo com o relatório publicado esta terça-feira pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) na sua página na Internet, o distrito de Portalegre conta com um total de oito mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia.

No documento é referido que o distrito de Portalegre registava 374 casos ativos, sendo a lista liderada pelo concelho de Portalegre, com 183 casos, seguindo-se Elvas, com 40 casos ativos, Nisa (28), Campo Maior (26), Ponte de Sor (20), Arronches (19) e Crato (15).

Os concelhos do Gavião e Monforte apresentam nove casos ativos cada, Avis seis, Alter do Chão e Marvão cinco casos cada, Fronteira quatro e Sousel três casos ativos.

O concelho de Castelo de Vide não apresenta esta terça-feira qualquer caso ativo.

No mesmo relatório, a ULSNA indica que foram feitos até esta terça-feira 24.422 testes de diagnóstico no distrito de Portalegre.

Portugal registou 4.452 novos casos de infeção com o novo coronavírus e 81 mortes associadas à doença covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.553 mortes e 230.124 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando esta terça-feira ativos 77.126 casos, menos 2.919 do que na segunda-feira.