24 infetados em surto de Covid-19 em estrutura da Cruz Vermelha de Elvas

O surto de covid-19 no Centro Humanitário da Cruz Vermelha de Elvas, no distrito de Portalegre, já infetou 24 pessoas, entre utentes e funcionários, disse hoje à agência Lusa a diretora da instituição, Isabel Mascarenhas.

"Relativamente aos utentes, o número de infetados é igual [18 infetados], estamos a repetir testes e, na sexta-feira, no rastreio que estamos a promover ao pessoal que está em continuo, quer ao que está a trabalhar em espelho, identificamos mais três colaboradores positivos. Assim passamos para seis funcionários positivos", disse.

De acordo com a diretora, tem sido desenvolvida uma gestão juntos dos recursos humanos para que não seja registada "nenhuma falha" nesta instituição, cujo primeiro caso foi registado no dia 30 de outubro.

Isabel Mascarenhas sublinhou que a instituição está a testar funcionários e utentes, esperando conhecer os resultados nos próximos dias.

O Centro Humanitário da Cruz Vermelha de Elvas conta com um total de 90 utentes e cerca de 100 funcionários.

De acordo com o relatório publicado hoje pela ULSNA na sua página na Internet, o distrito de Portalegre conta com um total de oito mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia.

No documento é referido que o distrito de Portalegre registava 374 casos ativos, sendo a lista liderada pelo concelho de Portalegre, com 183 casos. Seguem-se Elvas, com 40 casos ativos, Nisa (28), Campo Maior (26), Ponte de Sor (20), Arronches (19) e Crato (15).

Os concelhos do Gavião e Monforte apresentam nove casos ativos cada, Avis (6), Alter do Chão e Marvão cinco casos cada, Fronteira quatro e Sousel três casos ativos.

O concelho de Castelo de Vide não apresenta hoje qualquer caso ativo.

No mesmo relatório, a ULSNA indica que foram feitos até hoje 24.422 testes de diagnóstico no distrito de Portalegre.

Portugal contabiliza pelo menos 3.553 mortos associados à covid-19 em 230.124 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).