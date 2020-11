Conta do Papa Francisco no Instagram coloca "gosto" em fotografia de modelo em lingerie

Natalia Garibotto, uma modelo de 27 anos, parece ter recebido um gosto "divino" numa das suas fotografias em lingerie e com roupa reduzida na rede social Instagram.



Isto porque a conta do Papa Francisco (@Franciscus) naquela rede social terá colocado um dos mais de 133 mil gostos na fotografia da modelo que surge num estilo colegial, com uma camisa branca e uma minissaia, meias e suspensórios.



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ???? ???? (@nataagataa)

"Pelo menos vou para o céu", brincou a jovem numa publicação na rede social Twitter.



O "gosto" foi entretanto retirado e, segundo o New York Post, não é ainda certo se é o próprio Papa a controlar a conta. Alguns internautas conseguiram captar uma imagem onde é possível ver ainda o gosto.