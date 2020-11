Estrela do Instagram reconstrói hímen para poder vender a virgindade em sorteio

Uma jovem influenciadora digital e estrela do Instagram brasileira está a dar que falar após ter revelado que fez uma reconstrução do hímen. No Instagram, onde tem quase1.5 milhões de seguidores, Ana Otani, explicou que se submeteu ao procedimento para poder vender ‘nova’ virgindade através de um sorteio na Internet.

Ana, que também faz alguns trabalhos como modelo erótica e atriz pornográfica, admite que quer promover um concurso na Internet para que um desconhecido ganhe a oportunidade de passar uma noite com ela, e voltar a tirar-lhe a virgindade.

"A minha amiga fez uma operação para reconstruir o hímen. Ou seja, agora é outra vez virgem. É a única virgem do mundo com experiência no sexo. Vai ser o primeiro sorteio deste género, porque vai poder candidatar-se com um valor muito pequeno. Toda a gente devia ter uma experiência com uma nipo-brasileira", diz um amigo de Ana num vídeo divulgado nas redes sociais.

As imagens geraram polémica, com muitos utilizadores a acusarem os jovens de exploração sexual. "A virgindade é minha e eu faço o que quiser com este sorteio. O meu corpo, as minhas regras!", afirmou Ana no Twitter.

A data de início do sorteio não está, para já, anunciada. Esta não é a primeira vez que Ana se vê envolvida num escândalo: recentemente foi detida pela polícia após causar um incêndio na sede da Califórnia TVI, em Natal, produtora dos vídeos eróticos da jovem.