Ex-capa da edição portuguesa da Playboy é presa no Brasil por tráfico de droga

A Polícia Civil (Judiciária) do estado brasileiro do Espírito Santo prendeu esta terça-feira em Vitória, a capital estadual, uma atriz de filmes eróticos e ex-capa de revistas masculinas acusada de tráfico de droga. Flávia Tamayo chegou a ser capa da edição portuguesa da Playboy e também posou para outras revistas masculinas, entre elas a Sexy.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, que desencadeou a ação desta terça-feira a pedido da sua congénere de Brasília, Flávia faz parte de uma quadrilha de mulheres que atua em bairros nobres da capital federal brasileira, e era considerada fugitiva desde o mês passado. De acordo com uma investigação a cargo da 5. Delegacia de Polícia de Brasília, ela e as outras integrantes do bando dedicam-se à prostituição de alto luxo e vendiam as drogas, principalmente cocaína e sintéticas, a clientes de alto poder aquisitivo que as contratavam para encontros sexuais na capital brasileira.

Em Junho, a Polícia Civil de Brasília desencadeou uma grande operação contra seis quadrilhas de tráfico de droga que atuavam na cidade, duas delas formadas exclusivamente por mulheres jovens e bonitas que se dividiam entre a venda de favores sexuais e venda de droga, um deles o de que Flávia é acusada de pertencer. Ela conseguiu escapar à operação desencadeada nessa altura, que contou com mais de 200 agentes, e só foi localizada agora no Espírito Santo, estado vizinho ao do Rio de Janeiro.

Flávia Tamayo apresenta-se nas redes sociais como modelo de revistas masculinas famosas, atriz e dançarina, e tem 126 mil seguidores. Além de posar para revistas masculinas, ela ficou conhecida também por participar em filmes para adultos e no concurso "Miss Bumbum".