Mulher infetada com Covid-19 há 4 meses espera 2º teste negativo para estar curada

Depois de quatro meses de pesadelo, Tânia Poço recebeu esta terça-feira uma boa noticia. O resultado do 15º teste foi negativo. Mas, para ser considerada curada, terá de ter um segundo resultado negativo, que deverá conhecer esta quarta-feira.Tânia tem Covid-19 há quatro meses. Esta jovem de 31 anos foi o primeiro caso positivo em Tavira. Esta terça-feira à tarde, realizou o 16º teste e hoje é o derradeiro dia D. "Será o dia em que vou saber se estou mesmo curada e se já posso abraçar os meus filhos e o meu marido, para voltar a ter uma vida normal. Sinto uma grande ansiedade só de pensar que este último teste pode voltar a dar positivo ou inconclusivo", confessou aoTânia Poço.E caso o resultado do 16º teste seja negativo, será o fim do pior pesadelo da sua vida. "Vou ligar logo ao meu marido e desinfetar a casa toda para poder voltar a ter os meus filhos ao meu lado", referiu a jovem.Tânia Poço começou a sentir os primeiros sintomas no dia 12 de março. Foi internada no Hospital de Faro no dia 18 e teve alta no dia 24. Foi enviada para casa, mas os filhos menores e o marido tiveram de ir viver para outra casa. Só os vê pela janela.Tânia está de baixa médica e a Segurança Social só lhe paga cerca de 50% do ordenado. Tem vivido com a ajuda de familiares e amigos. Mesmo que seja considerada curada, deverá continuar de baixa até estar a 100% física e psicologicamente.