Infetada com Covid-19 há 4 meses já realizou 14 testes

Quatro meses depois dos primeiros sintomas de Covid-19, Tânia Poço, de 31 anos, continua ‘presa’ em casa até que seja considerada curada. Já fez 14 testes. O segundo chegou a ser negativo, mas os outros tiveram resultado positivo ou inconclusivo. Hoje faz um novo teste.



Terá sido infetada durante uma viagem a França e os primeiros sintomas começaram no dia 12 de março. "Comecei a ter febre, falta de paladar e cheiro, diarreia e depois dores no peito", explicou ao CM Tânia Poço, que foi o primeiro caso positivo em Tavira. Foi internada no hospital de Faro no dia 18 e teve alta no dia 24. Desde essa altura está em isolamento em casa. "O meu marido e os meus dois filhos tiveram que sair de casa e só os vejo pela janela. Estou prisioneira na minha casa", referiu ao CM, emocionada. Já contactou o Instituto Ricardo Jorge, mas o seu caso continua sem ser alvo de estudo.

