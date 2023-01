Considerada a mulher mais velha do País, Isabel Gomes Sarmento, de 112 anos, morreu esta quinta-feira no Hospital de Amarante. O funeral realiza-se esta sexta-feira em Vila da Rua, Moimenta da Beira.



Isabel Sarmento nasceu a 27 de dezembro de 1910, ano da Implantação da República. No mês passado cumpriu os 112 anos de existência, já muito limitada a nível de saúde.









