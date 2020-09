Município da Guarda mantém os horários do comércio na situação de contingência

O município da Guarda vai manter os horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais do concelho durante a situação de contingência que está em vigor para fazer face à pandemia causada pela covid-19.

O presidente da Câmara Municipal da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, refere, num edital publicado na terça-feira, que os estabelecimentos "podem manter o horário de abertura que detinham antes da entrada em vigor" da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020.

Segundo o documento, os estabelecimentos comerciais "encerram entre as 20h00 e as 23h00, podendo o horário de encerramento já detido se manter, desde que respeite este intervalo".

Para a decisão "foram obtidos pareceres favoráveis da autoridade local de saúde e das forças de segurança", lê-se.

Carlos Chaves Monteiro referiu à agência Lusa que o município decidiu manter "a mesma disponibilidade horária que já existia", mas que, caso ocorram situações de contágio por covid-19, ponderará "alguma redução dos horários" dos estabelecimentos comerciais.

"Não havendo nada que limite esse horário, iremos ao encontro daquilo que é a necessidade comercial e das empresas em ter o seu estabelecimento aberto, porque não queremos, de forma injustificada, prejudicar ainda mais a economia local", justificou.

O Governo aprovou em Conselho de Ministros um conjunto de "medidas preventivas" que estão a ser aplicadas desde terça-feira, estando Portugal continental em situação de contingência para controlar a pandemia, considerando o período de regresso às escolas e ao trabalho.

Os ajuntamentos de pessoas ficam limitados a 10 pessoas, a abertura dos estabelecimentos comerciais será feita a partir das 10:00, "com exceções como sejam pastelarias, cafés, cabeleireiros e ginásios", e é imposta a limitação do horário de encerramento dos estabelecimentos entre as 20:00 e as 23:00, por decisão municipal "em função da realidade específica" em cada concelho.

