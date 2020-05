Municípios da Cova da Beira unem-se e criam centro de testes

Os municípios da Covilhã, Fundão e Belmonte associaram-se e investiram 150 mil euros para criar um centro de rastreio à Covid-19. A estrutura, montada no Complexo Desportivo da Covilhã, trabalha em colaboração com o Centro Hospitalar da Cova da Beira e a Faculdade de Medicina da Universidade da Beira Interior, que processam as amostras recolhidas."A missão deste ponto de recolha de amostras é complementar a oferta do SNS e aliviar a pressão que existe nos serviços do hospital", diz Vítor Pereira, presidente da Câmara da Covilhã.O centro funciona na modalidade de ‘drive-thru’, em que os utentes são examinados na própria viatura, tem disponíveis 2150 kits de zaragatoas e capacidade para a realização de 60 testes por dia.

