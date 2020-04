409 mortos por coronavírus em Portugal. Há mais 815 casos de infetados nas últimas 24 horas

Subiu para 409 o número de mortos por coronavírus em Portugal, segundo informação avançada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) esta quinta-feira. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela DGS, registaram-se mais 29 vítimas mortais nas últimas 24 horas.

Relativamente a quarta-feira, em que se registavam 380 mortos, esta quinta-feira observou-se um aumento de 7,6%.

No total estão confirmados 13956 pessoas infetadas, mais 815 que na quarta-feira, o que representa um aumento de 6,2% face a quarta-feira. 3801 aguardam ainda pelos resultados laboratoriais.Até ao momento há 1173 pessoas internadas, das quais 241 encontram-se em unidades de cuidados intensivos.O número de casos recuperados subiu para 205, mais 9 do que na quarta-feira.

Das 409 mortes registadas, 265 tinham mais de 80 anos, 88 tinham idades entre os 70 e os 79 anos, 42 entre os 60 e os 69 anos, 10 entre os 50 e os 59 anos e quatro óbitos entre os 40 aos 49 anos.

Segundo o boletim epidemiológico, a distribuição dos casos faz-se da seguinte forma: a região Norte tem 224 mortos e 8102 casos; a região Centro contabiliza 104 mortes e 1905 casos; já na região de Lisboa e Vale do Tejo são 72 as mortes registadas e 3451 pessoas infetadas; a região do Alentejo continua sem registar mortes e conta com 94 casos; a região sul, do Algarve, contabiliza 8 vítimas mortais e 260 casos de Covid-19.Desde dia 1 de janeiro de 2020 que já foram registados um total de 115158 casos suspeitos.Depois de ser divulgado o novo balanço, foi realizada a habitual conferência de imprensa que contou com a presença de Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde, António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, e Fernando de Almeida, presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.António Lacerda Sales foi o primeiro a intervir nesta conferência e logo no início da sua intervenção reforçou que esta pandemia de coronavírus continua a ser "uma luta de todos". "Só juntos conseguiremos ultrapassar esta dificuldade", reforçou.António Lacerda Sales revelou ainda que já foi reforçada a distribuição de material para a realização de testes ao Covid-19. Portugal vai começar distribuir 90 mil zaragatoas recebidas no início da semana e prevê receber na sexta-feira "um milhão de testes" de diagnóstico.

"Foi reforçada a distribuição de zaragatoas [um dos materiais necessários para a realização dos testes de rastreio ao novo coronavírus]. Nos dias 05 e 06 de abril, foram recebidas 90 mil, cuja distribuição será feita pelo Infarmed [Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde], em colaboração com o laboratório militar", anunciou o secretário de Estado da Saúde.

O governante revelou que o país vai receber, na sexta-feira, "mais de um milhão de testes para a reserva nacional" e, "até 17 de abril", mais "um milhão de kits de extração".



Ainda durante esta conferência de imprensa, o secretário de Estado da Saúde anunciou que "amanhã chegarão cinco milhões de máscaras cirúrgicas", material necessário para o combate ao coronavírus.

Fernando de Almeida foi o segundo a prestar declarações e, neste momento, foi questionado sobre a fiabilidade dos testes sorológicos, o mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, já realizou.Sobre estes testes, Fernando de Almeida explicou que os mesmos têm como objetivo "medir a capacidade do organismo em criar anticorpos". Até ao momento ainda não é possível perceber o nível de imunidade das pessoas perante o novo coronavírus e Fernando de Almeida revelou que vai entrar em curso um projeto piloto, previsto para o final do mês de abril/início do mês de maio, associado a estes testes para que seja possível realizar um "grande estudo" sorológico para analisar a questão da imunidade.Este projeto piloto contará com a realização de um inquérito a 1700 pessoas. Através dos mesmos poderá ser possível compreender os primeiros níveis e imunização e também perceber como funcionam os testes.Em atualização