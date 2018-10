Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Municípios estão contra fecho de estações CTT e admitem exigir revogação da concessão

ANMP acusa os Correios de Portugal de não cumprirem com os "serviços e as obrigações da concessão do serviço postal nacional".

Por Lusa | 16:24