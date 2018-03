Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Murça evoca Milhões, o soldado que foi herói na Primeira Guerra

A 9 de abril assinalam-se os 100 anos da Batalha de La Lys, trágica para o Exército português.

Por Lusa | 11:07

Murça vai evocar o soldado Milhões com iniciativas a decorrer entre 6 e 10 de abril que incluem contos, peças de teatro e a antestreia nacional do filme dedicado ao herói português da Primeira Guerra Mundial.



A 9 de abril assinalam-se os 100 anos da Batalha de La Lys, que ocorreu na região da Flandres, na Bélgica.



Aníbal Augusto Milhais, natural de Murça, foi um soldado raso que combateu na Primeira Guerra Mundial e ganhou fama quando se bateu sozinho contra os alemães para ajudar à retirada das forças aliadas. Foi precisamente durante a Batalha de La Lys e os seus atos de bravura valeram-lhe a mais alta condecoração militar nacional, a Ordem de Torre e Espada.



Milhais acabou por ficar conhecido como o soldado Milhões, um epíteto que nasceu com o elogio do seu comandante, Ferreira do Amaral: "Tu és Milhais, mas vales milhões".



Aníbal Augusto Milhais morreu aos 75 anos em Valongo, a aldeia do concelho de Murça que adotou o nome de Milhais em sua homenagem.



O presidente da Câmara de Murça, Mário Artur Lopes, disse à agência Lusa que, com as iniciativas que se vão realizar em abril, se pretende evocar o herói nacional e, ao mesmo tempo, dar a conhecer a história do soldado português.



O autarca realçou a importância do soldado Milhões para Murça e para o país e destacou o "orgulho" em Aníbal Augusto Milhais.



As celebrações do centenário da Primeira Guerra Mundial arrancam no dia 06 com a hora do conto dedicada ao "Soldado herói Milhões" e a peça de teatro "O amor na base do corpo expedicionário português", da autoria do tenente-coronel Alexandre Malheiro.



No dia 09 realiza-se uma missa solene e a cerimónia de homenagem a Aníbal Augusto Milhais com a participação do Regimento de Infantaria 19, de Chaves, que decorre na praceta Soldado Milhões.



No dia a seguir, 10 de abril, o auditório de Murça vai ser o palco para a antestreia nacional do filme "Soldado Milhões", realizado por Gonçalo Galvão Teles e Jorge Paixão da Costa e que conta com a interpretação de Graciano Dias, Ivo Canelas, Lúcia Moniz, Nuno Pardal, Rodrigo Tomás.



O filme, que chega às salas de cinema a 12 de abril, conta a história do soldado Milhais e dos mais de 75 mil portugueses que combateram na Flandres, durante a Primeira Guerra Mundial, e dos quais pouco se sabe.



Segundo relatos, durante a batalha, o soldado corria entre os vários abrigos, disparando de diferentes posições e criando a ilusão, nas tropas alemãs, de que a posição estava a ser guardada por vários militares.



À quarta ofensiva, os soldados alemães decidiram contornar aquele ponto e deixaram o português para trás das linhas inimigas, onde sobreviveu durante uns dias, com umas amêndoas doces no bolso, até encontrar um oficial escocês que o ajudou a encontrar o batalhão português.



Foi esse mesmo oficial que contou depois o ato heroico do soldado transmontano.



Também o Regimento de Infantaria 13, em Vila Real, vai evocar os 100 anos da Batalha de La Lys, no dia 09 de abril.



A cerimónia militar vai realizar-se junto à estação dos caminhos-de-ferro, onde, a 21 de abril de 1917, os militares do regimento integraram o Corpo Expedicionário Português e embarcaram com destino à Flandres.



O programa inclui ainda um desfile militar e uma visita à exposição "Evocação da Grande Guerra -- Batalha de La Lys", que é inaugurada no dia 03, nos claustros da câmara municipal.