"Lamento, mas jamais irei conseguir perdoar estas mulheres que me tiraram as minhas filhas em vão”. As palavras são de Ana Vilma Maximiano, que em 2015 ficou sem a guarda de duas filhas à conta de um relatório de duas técnicas da Segurança Social, que mentiram ao dizer que as crianças estavam em risco ao lado da mãe.