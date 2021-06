Nadador-salvador infetado com Covid-19 deixa praia de Pombal sem vigilância

Um dos elementos da equipa de nadadores-salvadores que presta assistência na Praia do Osso da Baleia, em Pombal, acusou positivo ao SARS-CoV-2, pelo que a estância balnear encontra-se temporariamente sem vigilância, informou hoje o município.

Numa nota de imprensa, a Câmara de Pombal, no distrito de Leiria, salienta que cumpriu, desta forma, as orientações da Direção-Geral da Saúde e da Capitania do Porto da Figueira da Foz, e está a proceder a diligências com vista à contratação de novos elementos para reforçar a equipa de nadadores-salvadores.

Segundo o Município de Pombal, o restante serviço de apoio aos veraneantes encontra-se em funcionamento, nomeadamente o bar/apoio de praia e o posto de socorro, este assegurado por operacionais dos Bombeiros Voluntários de Pombal.

A Câmara Municipal apela a todos os veraneantes que se desloquem à Praia do Osso da Baleia para que sigam todas as recomendações constantes dos diversos painéis informativos afixados no local, contribuindo para que a época balnear decorra, como habitualmente, em segurança.

