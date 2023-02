Foi campeão mundial nos 100 e 200 metros em cadeira de rodas adaptada, e treina duas vezes por dia. Rafael Neto, atleta paralímpico de 19 anos, corre o risco de ficar sem casa para morar.A viver há 14 anos num apartamento arrendado na Ajuda, Lisboa, a família paga mais de 400 euros por mês. O prédio foi adquirido em 2022 e o novo proprietário propôs uma de duas opções: compravam a casa ou ficavam com uma renda muito superior.. Assim, têm de sair até ao fim do mês. A mãe ganha o ordenado mínimo e o pai é alfaiate por conta própria. Vivem no 4º andar e não há rampa da porta do prédio para o elevador.“Só consigo entrar e sair com ajuda ou então tenho de me arrastar mais a cadeira”, conta Rafael, que sofre de espinha bífida desde a nascença. Todos os anos concorrem ao programa Habitar Lisboa, de arrendamento apoiado, mas nunca foram selecionados. Na próxima semana, autarquia e Santa Casa vão reunir com a família para tentar uma solução.