Não há Santos Populares, mas há sardinhas! Veja as imagens das vencedoras de 2020

escolhidas as sete vencedoras da pescaria artística anual, que marca o arranque das Festas de Lisboa.

"Terminado o 10.º Concurso Sardinhas Festas de Lisboa, excecionalmente este ano em regime de quarentena, estão escolhidas as vencedoras desta edição.

Este ano às sete magníficas (6 do concurso geral e 1 da Turma da Sardinha), que receberão um prémio no valor de 1.500€, juntam-se 3 sardinhas distinguidas com menções honrosas através de uma votação online do público na página das Festas de Lisboa", lê-se na página da EGEAC.







Os efeitos da pandemia de covid-19 tirou as festas dos Santos Populares: As cervejas, as sardinhas e o bailarico a Lisboa. No entanto, as sardinhas conseguiram escapar e já foram