Navios da Marinha Portuguesa acompanham navio mercante russo durante passagem pelo país

Dois navios da Marinha Portuguesa acompanharam um navio mercante russo, proveniente de Ekonomiya, Arkhangelsk, na Rússia, durante a sua passagem pela Zona Económica Exclusiva do continente, desde quinta-feira até este sábado.

De acordo com um comunicado da Marinha, "o acompanhamento do navio que tem como destino o Mar Mediterrâneo, foi realizado pelo NRP D. Francisco de Almeida e pelo NRP Figueira da Foz com o objetivo de garantir uma vigilância eficiente da atividade nas águas portuguesas".

"A missão decorreu dentro da normalidade, tendo o navio realizado o trânsito sem ter sido detetado qualquer atividade irregular", pode lêr-se no comunicado.