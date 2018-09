“Necessária posição firme do Governo sobre Almaraz”

Autorizado funcionamento de armazém de resíduos nucleares próximo da fronteira.

Por João Saramago | 08:53

A licença de funcionamento da Central de Almaraz acaba em junho de 2020. Será o Governo de Madrid a decidir se a licença será então renovada.



O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, não avança qual será o futuro de Almaraz, apesar dos riscos para a segurança pública.



PORMENORES

Decisão judicial pára obra

A decisão de Espanha de criar um armazém de resíduos nucleares central em Cuenca foi suspensa por decisão judicial. Almaraz pode ser a alternativa.



Governo está informado

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, prometeu em julho a António Costa fornecer "toda a informação" a Portugal sobre a central nuclear.

Os ambientalistas reclamam "uma posição firme do Governo português contra a construção do armazém de resíduos em Almaraz, bem como sobre a continuidade da central nuclear a funcionar depois de 2020", disse esta quarta-feira ao, Nuno Sequeira, da Quercus, que integra o Movimento Ibérico Antinuclear (MIA).O pedido para uma posição clara do Governo surge depois da central espanhola, instalada a cerca de 100 quilómetros da fronteira com Portugal, ter recebido autorização para pôr em funcionamento o armazém por parte da Direção-Geral de Política Energética e Minas, do ministério espanhol para a Transição Ecológica."Não é uma decisão que nos surpreenda. Sabíamos que o processo [construção do Armazém Temporário Individualizado] continuava em marcha", afirmou Nuno Sequeira, lamentando o desfecho."Almaraz tem capacidade para armazenar os seus resíduos até ao final da sua vida útil, pelo que a entrada em funcionamento do armazém pode ser justificada para receber resíduos de outras centrais nucleares", acrescentou.Conhecida a decisão de Madrid, os ambientalistas vão agendar uma reunião com os ministros do Ambiente e da Administração Interna portugueses.A funcionar desde a década de 80 do século passado, a Central de Almaraz está situada junto ao rio Tejo, perto da fronteira com os distritos de Castelo Branco e de Portalegre. Vila Velha de Ródão é a primeira povoação portuguesa banhada pelo Tejo após o rio entrar em Portugal.