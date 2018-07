Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Negociação entre professores e governo regressa daqui a uma semana

Poderá estar à vista o fim do braço de ferro entre as duas entidades.

Por Francisca Genésio | 10:15

Poderá estar à vista o fim do braço de ferro entre professores e Governo, depois de o Ministério da Educação (ME) ter convocado as organizações sindicais para uma reunião no dia 11 de julho.



Os docentes têm solicitado vários encontros ao ME, mas o pedido só foi atendido depois de os sindicatos terem entregue, na segunda-feira, uma carta aberta à tutela, na qual dizem estar disponíveis para voltar às negociações sobre a recuperação do tempo de serviço.



Os professores exigem a contabilização integral dos anos em que a carreira esteve congelada, - nove anos, quatro meses e dois dias - mas o Governo propõe dois anos, nove meses e 18 dias.



"Parece-nos que o senhor ministro da Educação já pretende estabelecer balizas sobre aquilo que quer discutir, nomeadamente em relação ao tempo de serviço e o que já tem feito, que é uma reinterpretação do compromisso de novembro", lamentou Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof.



A convocatória surge numa altura em que os docentes estão em greve às avaliações, embora os serviços mínimos tenham de ser cumpridos. Também esta terça-feira o ME avisou os diretores escolares que têm de sinalizar os professores que não cumpram os serviços mínimos decretados para a abertura de processos disciplinares.



Segundo os sindicatos, a adesão à greve tem rondado os 90% em todo o País.