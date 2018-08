Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Noiva vai de metro para o casamento em Gaia

Sonho de atravessar a ponte Luís I para a boda realiza-se no domingo.

Por Nelson Rodrigues | 09:07

O sonho da noiva é atravessar a ponte Luís I no dia do casamento. Decidida a realizar o desejo antigo, comunicou-o à Metro do Porto, que não se opôs a que uma das composições do metro a transportasse desde a estação de S. Bento, no Porto, até ao jardim do Morro, em Gaia, onde irá subir ao altar, ao que tudo indica no Mosteiro da Serra do Pilar.



O casamento decorre no próximo domingo e a noiva viaja desde o distrito de Braga acompanhada pelas damas de honor e por um fotógrafo, num Alfa Pendular. Farão depois um transbordo até à estação de S. Bento onde, por volta das 12h00, irá apanhar o metro até ao altar - local onde terá à espera o noivo e os convidados. O percurso vai ter o custo de uma viagem normal: 1,20 euros.



"A noiva ligou-nos e aceitámos de imediato. É uma coisa fora do normal e que vai de encontro à assinatura da Metro que é 'A vida em movimento'", contou ao CM fonte da empresa.



Esta não é a primeira vez que o metro leva uma noiva até ao altar. Já em 2007, um casal e os 60 convidados utilizaram uma composição, desde Vila Nova de Gaia até ao local da cerimónia, em Azurara, Vila do Conde.