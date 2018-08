Noiva interrompe sessão fotográfica para salvar vítima de acidente

Xie Dan é enfermeira e posava para câmara depois de casar, nas ruas de Wafangdian, na China.

Xie Dan, enfermeira chinesa, posava para a sessão fotográfica do seu casamento, momentos depois da cerimónia, no dia 18 de agosto em Wafangdian, na província de Liaoning, China. No momento das fotografias, um acidente ocorreu perto dos noivos e a mulher rapidamente se prontificou a salvar a vítima do despiste.

De acordo com o Asia One, uma mulher idosa ficou gravemente ferida e a noiva foi a primeira pessoa a chegar ao local, para espanto das pessoas que passavam na rua. Até à data não se sabe se a mulher de 70 anos seguia no carro ou se foi atropelada.



Ainda com o vestido de noiva, Xie não hesitou em praticar manobras de reanimação para salvar a vida da senhora até à chegada dos paramédicos, altura em que retomou os festejos matrimoniais. Apesar dos esforços de Xie, a vítima acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no hospital, horas depois do acidente.

As fotografias da noiva a prestar auxilio foram publicadas nas redes sociais e já contam com dezenas de reações e elogios. "É a mais bela noiva de Wafangdian", pode ler-se num dos comentários.

De acordo com o mesmo jornal asiático, a noiva terá dito que apenas fez o seu dever, sendo enfermeira no Hospital de Medicina Tradicional Chinesa de Wafangdian.