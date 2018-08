Casal sem-abrigo casa debaixo de uma ponte com 100 convidados

Llewellyn Jeneker e Cecilia Absolom estavam juntos há 30 anos até que decidiram celebrar o amor numa cerimónia na África do Sul.

Llewellyn Jeneker e Cecilia Absolom são um casal sem-abrigo e estão juntos há 30 anos. Ambos decidiram casar, fazendo uma cerimónia debaixo de uma ponte com cerca de 100 convidados, na Cidade do Cairo, África do Sul.

O senhor responsável pelo espaço ofereceu o vestido de noiva a Cecilia e ajudou o casal a organizar a cerimónia.

O romance entre o casal começou há vários anos quando ficaram os dois desabrigados e foram forçados a vaguear pelas ruas da Cidade do Cabo.

Cerca de 100 convidados marcaram presença no casamento de Jeneker e Absolom, incluindo amigos e outros sem-abrigos da cidade. Um convidado especial foi Dylan, de 12 anos, o filho do casal.