Noiva fica presa nas cheias e é resgatada pela polícia

Vídeo publicado nas redes sociais mostra o carro dos noivos submerso em New Jersey, nos Estados Unidos.

Uma mulher, vestida de noiva, teve de ser resgatada pela polícia depois do carro em que seguia ficar preso no dilúvio em New Jersey, Estados Unidos. A noiva, o marido e alguns convidados que seguiam no mesmo carro ficaram submersos numa estrada inundada, no passado sábado, dia 11 de agosto.

"Infelizmente devido às chuvas fortes os níveis de inundação subiram rapidamente e estes noivos ficaram presos com alguns convidados que também seguiam no carro", avança um agente da polícia ao ABC News.

Um vídeo publicado pelas autoridades mostra o agente de pé em cima do veículo a segurar a mão da noiva para a ajudar a entrar no carro da polícia.





Torrewns e Connor Reilly tinham casado nesse mesmo dia em New Jersey e estavam no carro do cunhado do noivo quando ficaram presos no dilúvio. "Quando passamos por aqui isto não passava de uma grande poça, rapidamente se tornou num rio em cerca de quatro a cinco minutos", explicou o noivo ao mesmo jornal.

Em declarações ao jornal americano, a noiva disse que os sapatos e o vestido ficaram arruinados depois de ter ficado retida nas inundações.

"Vamos pensar positivo, ao menos temos uma história do dia do casamento para contar às pessoas", disse o noivo. O casal segue agora para a Jamaica onde irá passar a lua-de-mel, longe da chuva e das cheias de New Jersey.

O estado americano foi especialmente atacado por chuvas fortes e trovoadas no passado sábado, dia 11.